В сетевом магазине Владимира растительный спред продавался под видом сливочного масла

фото проекта "Народный контроль"

Во время рейда общественников, который проводился в начале октября в одном из сетевых магазинов, активисты проекта "Народный контроль" приобрели образец сливочного масла, которое находилось в свободной продаже в торговом зале, несмотря на истекший срок годности.

В ходе лабораторных исследований было выявлено полное отсутствие в нем молочного жира, т.е. под видом молочного продукта продавался полностью растительный спред.

— Данный случай относится к разряду фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения, хотя на упаковке в составе указаны пастеризованные сливки, а на ценнике присутствует маркировка «Без заменителя молочного жира». Наличие молочного жира определяется по масляной кислоте, ее, согласно протоколу, в данном продукте ноль, а нормативные показатели по соотношениям жирных кислот превышены в разы. Проектом будут направлены обращения в прокуратуру города Владимира и Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, — отметил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семенов.