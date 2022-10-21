В Коврове два человека пострадали в ДТП с троллейбусом и легковой машиной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 18 октября в 16.40 в районе дома №27 по проспекту Ленина 54-летний водитель легковой машины «Рено Логан» из средней полосы стал поворачивать направо, в результате чего врезался в троллейбус марки «Тролза» под управлением женщины 1956 года рождения, следовавший по маршруту №2.

В результате столкновения травмы получили два человека, находившиеся в салоне троллейбуса. Первым пострадавшим оказался 58-летний мужчина, вторым стала 71-летняя женщина. Врачи диагностировали у мужчины ушиб мягких тканей лица, а у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы. После оказания медицинской помощи обоих пострадавших отпустили домой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.