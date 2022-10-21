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Происшествия21 октября 2022 7:57

В Муроме женщина пострадала во время пожара в многоквартирном доме

Происшествие случилось вечером 20 октября в многоэтажке на улице Дзержинского
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.52 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в многоквартирном доме №10 по улице Дзержинского. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажки наблюдается задымление.

Внутрь пробрались два звена газодымозащитников, которые быстро ликвидировали пожар на кухне, общая выгоревшая площадь составила 6 квадратных метров.

В результате ЧП пострадала хозяйка квартиры 1963 года рождения, получившая ожоги рук и ноги. Оказалось, что женщина вызвала пожарных слишком поздно, так как пыталась потушить огонь сама. В результате этого она и пострадала, ей оказана медицинская помощь.

Причины возгорания уточняют дознаватели МЧС. На тушение выезжали 15 сотрудников Муромского пожарно-спасательного гарнизона на пяти спецмашинах.