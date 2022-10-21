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Происшествия21 октября 2022 7:44

В Ковровском районе местный житель вырастил в подвале запрещенные растения

В результате он был задержан оперативными сотрудниками полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова на днях завершили расследование уголовного дела по факту незаконного хранения крупной партии наркотических средств. Преступление инкриминируют 42-летнему местному жителю.

По версии следствия, мужчина в подвале своего дома вырастил коноплю, из которой затем получил более 192 граммов марихуаны. Их он расфасовал и хранил дома для личного употребления, пока это не стало известно полицейским.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.