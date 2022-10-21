В поселке Городищи за два месяца 120 раз отключали холодную воду

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, прокурор Петушинского района обратился в Петушинский районный суд с иском к ООО «Водоканал-Сервис». В иске надзорное ведомство требует обязать организацию бесперебойно снабжать жителей многоквартирных домов поселка Городищи питьевой холодной водой.

Поводом к исковому заявлению послужил тот факт, что с 11 августа по 17 октября текущего года на территории поселка зафиксировано более 120 отключений воды. При этом жители получают услугу непосредственно от МУП «Инфраструктура и сервис», который имеет соответствующий договор с «Водоканал-Сервис». Он был заключен еще 1 марта 2018 года.

Прокуратура установила, что отключения воды происходили по вине «Водоканал-Сервиса», поэтому 21 октября суд принял обеспечительную меру по иску, запретив этой организации отключать жителям воду.

Первое судебное заседание по этому гражданскому делу состоится 28 октября.