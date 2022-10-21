В Кольчугино в результате пожара сгорел частный жилой дом с сараем

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.59 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем жилом доме №24 по улице Пушкина. Вскоре на место прибыли шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Оказалось, что вызов был поздним, так что к моменту приезда расчетов дом и стоящий рядом сарай горели по всей площади открытым пламенем.

Пожарные локализовали и ликвидировали огонь, не дав ему перекинуться на соседние постройки, общая выгоревшая площадь составила 52 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.