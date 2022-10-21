Во Владимирской области 21 октября коронавирус подтвержден у 77 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 октября лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

24 случая во Владимире, 12 - в Муромском, 11 - в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Суздальском, 3 - в Александровском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Собинском, Камешковском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском, Гороховецком и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176132 случая заболевания (48895 сл. в г. Владимире, 19051 сл. в Муромском, 20790 сл. в Ковровском, 6280 сл. в Петушинском, 8542 сл. в Кольчугинском, 10842 сл. в Александровском, 7183 сл. в Юрьев-Польском, 15523 сл. в Гусь-Хрустальном, 1715 сл. в Судогодском, 3539 сл. в Собинском, 1898 сл. в г. Радужный, 5748 сл. в Киржачском, 4002 сл. в Камешковском, 3248 сл. в Гороховецком, 4522 сл. в Меленковском, 5961 сл. в Вязниковском, 6116 сл. в Суздальском, 2277 сл. в Селивановском).