Студенты ГИТИСа отдали деньги от продажи билетов на реконструкцию Владимирского театра драмы

фото пресс-службы Владимирского театра драмы

На днях в гостях у Владимирского театра драмы побывали студенты факультета музыкального театра ГИТИСа вместе со своим ректором Григорием Заславским. На сцене ГДК они исполнили водевиль «Хлопотун, или Дело мастера боится» по одноимённой пьесе Александра Писарева.

- Владимирские зрители очень тепло приветствовали молодых и талантливых артистов, которые не только хорошо играли, но и великолепно пели. Примечательно, что сбор от продажи билетов на спектакль наши гости перечислили театру на его реконструкцию. Владимирский театр драмы, руководство Департамента культуры области искренне благодарят их за помощь! - рассказали в пресс-службе театра драмы.