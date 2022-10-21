Владимирские спортсмены завоевали"золото" на чемпионате и первенстве России по ездовому спорту

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В Вологодской области прошли чемпионат и первенство России по бесснежным дисциплинам ездового спорта. В Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» собрались опытные спортсмены со всех уголков страны. Соревнования проходили два дня по четырём дисциплинам — карт, велосипед, скутер и кросс.

Владимирская команда выступила более чем достойно и по итогам соревнований 9 раз поднимались на пьедестал почёта. В копилке нашего региона — одна серебряная и восемь золотых медалей. Из них в официальный зачёт идут четыре высших награды.

Вся команда очень старалась, а особенно порадовали юные спортсмены Арсений Вылегжанин, Владимир Ермолаев, Вероника Постникова: борьба у них шла за секунды. Ребята выстояли и трижды завоёвывали золото!