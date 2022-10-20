В Меленках мужчина до смерти избил друга во время застолья

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что между жителем Меленок и его другом в течение десяти дней случилось два конфликта, закончившихся рукоприкладством. Так, 19 октября он пришел к приятелю домой, где они сели пить спиртное. В какой-то момент между друзьями вспыхнула ссора, и гость схватил металлический чайник весом около одного килограмма, которым трижды ударил хозяина по голове.

На этом конфликт закончился, и они продолжили принимать алкоголь, однако уже 28 октября во время очередного застолья между мужчинами снова вспыхнула ссора.

В этот раз гость дважды ударил хозяина кулаками по лицу и не менее четырех раз по телу. От полученных травм тот скончался на месте происшествия через несколько дней. Эксперты диагностировали у него тупую травму живота и грудной клетки с разрывом селезенки, множественные переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму, что и послужило причиной смерти.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Меленковский районный суд.