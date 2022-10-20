Во Владимирской области создали оперативный штаб в связи с введением уровня повышенной готовности

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Председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев рассказал, что во Владимирской области под руководством губернатора создан оперативный штаб, в который вошел и он. Задача штаба - держать ситуацию в регионе под постоянным контролем, обеспечивать правопорядок, безопасность жителей и объектов инфраструктуры, поддерживать экономическую стабильность и готовность к защите от чрезвычайных ситуаций.

Также спикер ЗС обратился к владимирцам и попросил их с пониманием отнестись к возможным ограничениям в связи с введением в регионе уровня повышенной готовности.

"В настоящее время для жителей нашего региона эти правила не предполагают заметных изменений или личных ограничений - мы продолжаем жить, как и прежде. Однако во Владимирской области приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и нашей с вами безопасности. Прошу вас с пониманием отнестись к усилению охраны стратегически важных объектов, возможному досмотру транспортных средств, проверке документов - все это делается для нашего общего блага", сообщил он.