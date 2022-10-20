В Камешково экс-начальница почтамта присваивала деньги и косметику

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Камешковский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении бывшей начальницы поселкового отделения почтовой связи.

Суд установил, что в период с 28 октября 2020 по 9 февраля 2022 года она воспользовалась служебным положением и похитила деньги, а также ряд товаров, включая продукты, бытовую химию и косметику — всего на 280 тысяч 240 рублей.

Также женщина обвинялась в том, что совершила присвоение денег в период с 30 декабря 2021 по 9 февраля 2022 года в другом почтамте, находящемся в Ковровском районе. Тогда ей удалось забрать из кассы 99 тысяч 150 рублей.

Сама женщина вину признала и написала явки с повинной, а также активно сотрудничала со следствием.

С учетом всех обстоятельств суд признал ее виновной и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Также с женщины взыскано в пользу «Почты России» 283 тысячи 891 рубль.