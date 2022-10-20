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Спорт20 октября 2022 12:27

Владимирские паралимпийцы завоевали золото чемпионата России

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента физкультуры и спорта

фото департамента физкультуры и спорта

Чемпионат России по спорту слепых дисциплина пауэрлифтинг (троеборье) проходил с 5 по 19 октября в Брянске. За победу боролись около 200 человек из 30 регионов страны.

По итогам соревнований в общем командном зачёте среди мужчин Владимирская область заняла 1 место! В личных зачетах наши спортсмены также завоевали медали в различных категориях. Женщины: Наталья Сучкова - 1 место в весовой категории до 56 кг. Мужчины: Евгений Попков - 1 место в весовой категории до 75 кг, Данила Тесаков - 2 место в весовой категории до 75 кг, Денис Лыгорев -2 место в весовой категории до 56 кг.