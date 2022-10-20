В архиве Владимирской области нашли письмо Федора Достоевского

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Ежегодно реестр уникальных документов Владимирской области пополняется новыми артефактами. Недавно в него внесли ещё 5 – это рукописи, которые представлены в нашем регионе в единственном экземпляре. В настоящее время в региональном реестре числится 79 уникальных документов..

«Метрические книги поступили нам в начале 2000-х годов. Это те документы, которые по истечении 75 лет ЗАГСы передали на бессрочное хранение в архив. Работать с метрическими книгами можно в читальном зале архива, а те, которые признаны уникальными, на руки мы их не выдаем. Но эти документы оцифрованы, их можно посмотреть в читальном зале на компьютере или заказать через личный кабинет на сайте архива», – сообщила директор Государственного архива Владимирской области Наталия Максимова.

В одной из таких книг есть запись о смерти героя Бородинского сражения 1812 года: «генерал от кавалерии князь Пётр Багратион преставился в покаянии 12-го, а погребён 14-го числа 47-ми лет от прострела ноги и антонова огня».

«Этой записью подтверждается несомненность исторического факта, что князь находился в Симе, в имении Голицына, и умер здесь. И только уже впоследствии его тело перевезли для перезахоронения», – отметила Наталия Максимова.

В другой метрической книге зафиксирована точная дата рождения изобретателя телевидения Владимира Зворыкина.

«В советское время при переходе на новый стиль к датам рождения XIX в. прибавлялись 12 дней. В различных источниках мы можем видеть, что дата рождения Зворыкина 30 июля или 18 июля. Но на самом деле он родился 17 июля 1888 года по старому стилю», – подчеркнула Наталия Максимова.

Ещё один уникальный артефакт – письмо Фёдора Достоевского. В нём он пишет бывшей возлюбленной, писательнице Аполлинарии Сусловой о женитьбе на Анне Григорьевне Сниткиной, о своем состоянии здоровья, а также о работе над романом «Игрок».

Уникальным признано и личное дело чиновника особых поручений и писателя, автора «Лета Господня» и «На скалах Валаама» Ивана Сергеевича Шмелёва.