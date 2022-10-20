Благоустройством общественных пространств Суздаля займется московский подрядчик

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Администрация Суздаля сумела после нескольких неудачных попыток расторговать контракты на благоустройство общественных пространств древнего города.

Туристическим маршрутом от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря, сквером на Торговой площади в память о суздальцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также территорией по переулку и улице Красноармейской займется московская компания "Рунистрой", в которой на основании открытых источников работает всего один человек.

При этом власти Суздаля на трех контрактах сумела сэкономить в общей сложности около 11 миллионов рублей. Так, туристический маршрут от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря подрядчик готов сделать за 28 миллионов 967 тысяч рублей, сквер на Торговой площади - за 16 миллионов 200 тысяч рублей, а территорию в районе улицы Красноармейской - чуть более чем за 23 миллиона.