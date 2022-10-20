Руководитель владимирского Роскомнадзора уходит с должности

Фото с сайта регионального управления Роскомнадзора.

20 октября Управление Роскомнадзора по Владимирской области провело семинар для СМИ по вопросам современного законодательства. И под конец семинара руководитель ведомства Владимир Викторович Никоноров неожиданно сообщил о том, что он уходит с занимаемой должности в связи с достижением им 65-летнего возраста. А это предельное количество лет, когда можно работать руководителем РКН.

Владимир Никоноров занимал должность руководителя Роскомнадзора с 2009 года, когда вообще была создана данная структура.

Родился Владимир Никоноров 24 октября 1957 года в селе Сущево Суздальского района Владимирской области. В 1980 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности "Приборы точной механики". После армии работал энергетиком цеха, инженером-технологом Владимирского завода «Автоприбор». В 1986-2002 годах проходил службу в УВД Владимирской области в подразделениях связи. В 2000 году окончил Академию управления МВД России по специальности юриспруденция. В органах государственного надзора за связью работает с мая 2002 года. Женат, двое сыновей.