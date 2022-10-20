Чтобы заставить застройщика снести ТЦ "Куб" во Владимире, ему установили ежедневный штраф

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Прокуратура города Владимира уже достаточно длительное время пытается добиться сноса во Владимире торгового центра "Куб", что располагается по адресу улица Чайковского, 5а. В ведомстве уже сумели доказать, что это самовольно возведенная постройка, и ее необходимо снести.

Однако здание до сих пор стоит, а застройщик продолжает эксплуатировать здание в коммерческих целях и не исполняет требования судебных приставов-исполнителей о сносе. Чтобы исправить ситуацию, прокурор города Владимира обратился в Судогодский районный суд с заявлением об установлении и взыскании с застройщика судебной неустойки за неисполнение решения о сносе в пользу муниципального образования город Владимир.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и установил для ответчика необычный вид штрафа - астрент. Теперь застройщик обязан платить ежедневно по 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения, начиная с 19 октября 2022 года. Определение суда в законную силу не вступило.