В Уршельской больнице после отключения отопления прокуратура провела проверку

Уршельская районная больница. Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после того, как стало известно о том, что в Уршельской районной больнице Гусь-Хрустального района пациенты и доктора вынуждены отапливать помещения электрическими обогревателями в связи с отсутствием центрального отопления, провела по данному факту проверку.

Было установлено, что в настоящее время подрядчики выполняют в медучреждении капитальный ремонт системы отопления, цена которого составляет более 5 миллионов рублей. Срок окончания работ обозначен 1 ноября текущего года.

Старые радиаторы в больнице срезали, а помещения действительно временно отапливают электроприборами. Однако 18 октября в связи с плановыми работами на электросетях произошло временное отключение электричества, так что с 10 утра до 16 часов дня тепла в больнице действительно не было.

Руководству Уршельской больницы по итогам проверки внесено представление, а подрядчику — предостережение. Сейчас помещения все еще отапливаются от электричества, но пациентов перевели из стационара в Гусь-Хрустальную городскую больницу.

Напомним — ранее в Уршельскую РБ с проверкой по этому же факту приезжало руководство региона, которое заверило, что ситуацию держит на контроле.