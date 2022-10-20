Житель Мурома угнал 4 автомобиля, чтобы покататься по городу

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Мурома. Мужчине предъявлено обвинение в совершение четырех преступлений по статье "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".

Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в начале сентября. Ранее в полицию поступили сообщения об угонах отечественных автомобилей.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник неправомерно пользовался чужим транспортом для поездок по городу. Выбирая во дворах автомобили «ВАЗ», мужчина проникал в салоны, и, взламывая замки зажигания или используя находившиеся внутри ключи, приводил авто в движение, а спустя время оставлял транспорт на городских улицах. Местонахождение всех автомобилей было установлено полицейскими, сообщает областное УМВД.

Ранее обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей. Первый из четырех угонов он совершил спустя несколько дней после освобождения из мест лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.