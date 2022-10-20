Только треть владимирцев довольны своей зарплатой

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Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей ЦФО, в том числе из Владимирской области, выяснила, довольны ли они своей зарплатой и как сильно она должна вырасти, чтобы полностью устраивать.

Уровень текущей зарплаты устраивает только 32% владимирцев (причем лишь 7% однозначно довольны своим доходом, еще 25% - скорее довольны, чем нет). 62% жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

Каждый пятый респондент признал, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 31% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 21% опрошенных отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 20% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, еще 5% жителей региона будет достаточно роста на 10-20%.

Достойной свою заработную плату сегодня считают только 17% региональных респондентов, обратной точки зрения придерживаются 59%, а еще 24% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Тех, кто не считает уровень оплаты своего труда достойным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%).