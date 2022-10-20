Во Владимирской области за полгода произошло 186 лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, противопожарный период действовал с 18 апреля по 18 октября.

За это время произошло 320 возгораний сухой травы на площади 245 гектаров, причем 182 случая имели место на территории населенных пунктов.

Также во Владимирской области зафиксировано 186 лесных пожаров на общей площади 193 гектара. По всем фактам дознаватели МЧС проводили проверки.

Кроме того, четырежды за весну, лето и осень вводился особый противопожарный режим. При этом за сжигание сухой травы и мусора было составлено 90 протоколов. В 23 случаях людей оштрафовали, остальные на первый раз получили предупреждения.

В целом, серьезных природных пожаров в минувший сезон удалось не допустить.