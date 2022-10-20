Владимирское "Торпедо" проиграло "Спартаку" из Костромы

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

19 октября владимирское "Торпедо" на выезде сыграло со "Спартаком" из Костромы. В первом тайме вратарь Артем Ковешников сумел отразить несколько ударов. И после первого тайма счет так и не был открыт.

На 48-й минуте соперники удачно исполнили угловой, Артемий Укомский открыл счет. После этого в атаку пошли владимирские футболисты. И на 60-й минуте Никита Судариков сравнял счет. Второй гол черно-белых не засчитали, было положения вне игры.

Уже в компенсированное время гости удвоили счет. Артемий Укомский оформил дубль.

- Мы не то что поражения не заслуживаем, но и ничьи не заслуживаем. Игра была полностью под нашим контролем, и голевых моментов было много. Мы хорошо изучили соперника, который играет просто и надежно. Поздравляю соперника с победой - два угловых - два гола. Такое бывает, обидно. Удача была не нашей стороне, - отметил тренер владимирского "Торпедо".

После матча владимирцы опустились на пятое место. Следующий матч запланирован с «Тверью» в гостях 24 октября. Однако непонятно, где именно пройдет игра, так как у соперников проблемы со стадионом.