В Муроме главу батутного центра осудили за травмированного ребенка

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Как сообщают Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области и региональное СУ СК России, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор владельцу батутного центра «Хайпарк», где минувшей зимой ребенок получил травму во время игры.

Судом установлено, что предприниматель не обеспечил безопасность при эксплуатации батутного центра, в том числе не нанял достаточное количество квалифицированных инструкторов, вследствие чего 23 февраля текущего года 10-летний мальчик при прыжках на батуте получил травмы, которые впоследствии были признаны тяжким вредом здоровью. Мальчика госпитализировали, но сейчас он здоров и находится дома.

Сам бизнесмен вину полностью признал, раскаялся и помогал следствию. С учетом всех обстоятельств 20 октября суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.