Во Владимиркой области 20 октября коронавирус подтвержден у 105 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 октября лабораторно подтверждено 105 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

44 случая во Владимире, 18 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 5 случаев в Муромском, Петушинском и Александровском, по 3 заболевших - в Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах, по 2 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Судогодском, Камешковском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176055 случаев заболевания (48871 сл. в г. Владимире, 19039 сл. в Муромском, 20779 сл. в Ковровском, 6279 сл. в Петушинском, 8540 сл. в Кольчугинском, 10839 сл. в Александровском, 7183 сл. в Юрьев-Польском, 15514 сл. в Гусь-Хрустальном, 1714 сл. в Судогодском, 3537 сл. в Собинском, 1896 сл. в г. Радужный, 5748 сл. в Киржачском, 4000 сл. в Камешковском, 3247 сл. в Гороховецком, 4521 сл. в Меленковском, 5959 сл. в Вязниковском, 6112 сл. в Суздальском, 2277 сл. в Селивановском).