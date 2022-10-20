Во Владимирской области определен новый состав комиссии по защите прав заключенных

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18 октября 2022 года в здании РАНХиГС состоялось вручение удостоверений новому составу общественной наблюдательной комиссии Владимирской области по защите прав заключенных.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты региона Анатолий Аннин, директор департамента региональной политики Татьяна Адулова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и другие. В общественную наблюдательную комиссию Владимирской области, вошли 17 человек, среди них член Общественной палаты Владимирской области Ирина Лопанова.

Общественная наблюдательная комиссия осуществляет общественный контроль над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, готовит решения, предложения и обращения по результатам общественного контроля, а также оказывает содействие в сотрудничестве с общественными объединениями, некоммерческими организациями, администрациями мест принудительного содержания по обеспечению законных прав и свобод лиц, находящихся в местах закрытого типа.