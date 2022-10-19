В Камешковском районе 25-летнюю девушку 44 раза ловили на превышении скорости

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Камешковском районе у 25-летней девушки были большие проблемы с соблюдением скоростного режима. Настолько большие, что сотрудники ГИБДД 44 раза ловили ее на этом. В какой-то момент в дело пришлось вмешаться судебным приставам, так как у нее накопилось штрафов на 23 тысячи рублей.

Любительница быстрой езды явно не торопилась оплачивать штрафы добровольно. Приставы выяснили, что у неё имеется автомобиль «LADA GRANTA» 2021 года выпуска. На автомобиль и любые действия с ним был наложен арест. Кроме этого, судебный пристав вынес постановление о взыскании денег должницы, находящиеся в банке.

Когда необходимая денежная сумма поступала на счёт жительницы Камешковского района, она уходила государству в счёт погашения задолженности. В итоге девушка сейчас не должна властям, а исполнительные производства окончены, ограничительные меры в отношении ее машины сняты. Но вот научилась ли она ездить, не превышая?