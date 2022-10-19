Ковровчанину дали 3,5 года колонии за кражу iPhone 12

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Ковровский городской суд на днях вынес приговор местному жителю, признав его виновным в грабеже "с применением насилия, не опасного для здоровья". Мужчина украл 12-й "айфон".

Сама кража произошла в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года на улице Строителей. Грабитель увидел в кармане куртки крутой телефон и попытался его похитить. А когда хозяин попытался дать отпор и начал бороться за iPhone 12, мужчина врезал ему несколько раз и отнял мобильный телефон, убрав его в карман своих брюк и сбежав. Материальный ущерб хозяину оценили в 70 601 рубль 85 копеек, а вот удары посчитали в суде как "телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью".

На суде подсудимый вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.