Суд обязал управляющую компанию в Александрове отремонтировать крышу многоквартирного дома

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Александровский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к управляющей компании «Эврика Комфорт».

В ходе судебного разбирательства установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание кровли многоквартирного дома по ул. Коссович, что привело к образованию многочисленных протечек в квартире истца.

Суд обязал управляющую компанию выполнить работы по текущему ремонту кровли многоквартирного дома над квартирой истца в соответствии с локальной сметой из заключения эксперта, а также возложил на управляющую компанию все понесенные по делу судебные расходы, в том числе по проведению судебной строительно-технической экспертизы в сумме 60 тысяч рублей.