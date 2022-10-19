Во Владимирской области благоустроили уже около 100 дворов и общественных пространств

Площадка в Вязниках. Фото АВО

На сегодняшний день 16 муниципальных образований региона выполнили планы на 2022 год. Это города Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Камешково, Костерёво, Покров, Радужный, Струнино и Судогда, посёлки Балакирево, Вольгинский, Городищи, Мстёра, Никологоры и Ставрово.

Из запланированных на этот год 113 объектов уже благоустроен 71 двор: 22 – в Суздале, 14 – во Владимире, по 5 – в Кольчугино и Курлово, по 4 – в Киржаче и Коврове, по 3 – в Камешково и Карабаново, по 2 – в Радужном и посёлке Ставрово, по 1 – в Петушках, Собинке, Струнино, Юрьеве-Польском, в посёлках Балакирево, Мстёра и Мелехово, а также 27 общественных пространств: по 2 – в Муроме, Покрове, Юрьеве-Польском и посёлке Мстёра, по 1 – в Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Карабаново, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Костерёво, Меленках, Петушках, Радужном, Собинке, Струнино, Судогде, в посёлках Вольгинский, Городищи, Никологоры и Ставрово.

Сейчас благоустраиваются 5 дворов и 10 общественных пространств. Кроме того, идут работы на 3 дворовых территориях, благоустройство которых стало возможным благодаря сложившейся на торгах экономии. Это две площадки во Владимире и одна – в Суздале.

«Прошу всех коллег в муниципалитетах заранее предусматривать возможные работы по ремонту сетей, чтобы не приходилось вскрывать только что положенный асфальт или плитку. Кроме того, необходимо в обязательном порядке синхронизировать мероприятия с другими федеральными проектами и региональными программами – в соответствии с требованиями действующих правил предоставления субсидии в следующем году», – подчеркнула директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

Глава ведомства напомнила, что до 1 ноября Минстрой России принимает заявки от муниципальных образований на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.