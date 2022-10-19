Во Владимирской области выявили первый случай гриппа

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9406 человек с признаками ОРВИ, среди них 4369 детей. Эпидемический порог превышен по совокупному населению на 3,3% и в возрастной группе 15 лет и старше на 53,2%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в возрастных группах 0-2 года – на 10%, 3-6 лет – на 2,2%, 7-14 лет – на 11,3%.

Во Владимире зарегистрировано 2909 обращений в лечебные учреждения, среди них детей - 1475 человек. Превышение недельного эпидемического порога в возрастной группе 15 лет и старше - на 26,1%. В сравнении с предыдущей неделей во всех возрастных группах зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, кроме возрастной группы 7-14 лет, где за прошедшую неделю зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 36,9%.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на 41 неделе было проведено 140 исследований. Впервые в этом эпидсезоне выявлен случай гриппа A(H1N1) у мужчины в возрасте 58 лет. Другими этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы).