Мобилизация во Владимирской области еще не закончена

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Во Владимирской области еще не закончена частичная мобилизация. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Получаю от подписчиков вопросы, завершена ли частичная мобилизация во Владимирской области. Пока нет. Есть люди, которых после проверки корректности призыва военкомы возвращали из учебного центра. Есть резервисты, которые подтверждают право на отсрочку. Нам с военкомами удалось в значительной мере упорядочить эту работу, и к каждому случаю они относятся предельно внимательно, чтобы исключить ошибки. Необходимо набрать бойцов из резерва взамен выбывших из списков. Вот почему формирование команды защитников от области пока продолжается", написал глава региона.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Последний раз, когда власти региона говорили какие-то конкретные цифры по призыву, уровень мобилизации составлял 90 процентов.