Новый ФОК в Коврове обещают досторить до конца октября

фото АВО

В Коврове заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, его готовность составляет 93 процента. По контракту, подрядчик должен сдать его 30 октября, после чего необходимо провести пуско-наладочные работы. А значит свои двери для спортсменов он откроет в ноябре. Об этом в совместном эфире ЦУРа и "Губернии 33" рассказал директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.

Для нового спорткомплекса было выбрано место около «Мотодром арены». Поблизости проходит Ковровская лыжная трасса, а в ФОКе будет работать и прокат лыж.

- Там будет зал спортивной гимнастики, зал художественной гимнастики с высокими потолками, зал единоборств, гостиница с общежитием для проведения тренировочных сборов и проживания спортсменов во время соревнований. Будет база проката, - рассказал Алексей Сипач.

Площадь ФОКа – 4515,3 кв. м, пропускная способность – 98 человек в смену,. Во время проведения соревнований на трибунах сможет разместится до 300 зрителей.