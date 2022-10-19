У жителя Владимира нашли почти килограмм наркотиков

фото пресс-службы областного УМВД

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению к причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, задержан 39-летний житель Владимира.

Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили 57 полимерных пакетов, металлический портсигар и контейнеры с марихуаной. Здесь же в пакетах находились сухие части наркосодержащих растений. В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота почти килограмм запрещенных веществ, сообщают в областном УМВД.

Кроме этого, на специально оборудованных в квартире площадках полицейские обнаружили выращенные кусты, внешне схожие с коноплей. Растения направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции проводят проверку возможной причастности подозреваемого к фактам сбыта наркотиков.

Кстати, в этом году в разных районах Владимира сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 9,4 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

В регионе проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Сообщи, где торгую смертью!» Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:

- по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно);

- по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – 8 (4922) 45-18-81;

- по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.