В Александровском районе пропавшего мальчика нашли в стоге сена

скрин с видео пресс-службы УМВД по Владимиркой области

Осенью текущего года в подразделения органов внутренних дел Владимирской области поступило более 220 сообщений о пропавших без вести. Более 20 из них – несовершеннолетние. К счастью, все дети найдены живыми.

Так, накануне в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика. Подросток отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся. Родители обратились в полицию.

- В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе в поле и в лесу. В поле нашли детский велосипед. Лейтенант полиции Анна Асташенко нашла ребенка спящим в стоге сена. Мальчик передан родителям, - сообщили в областном УМВД.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям и напоминают: взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей! Регулярно напоминайте юным членам семьи о соблюдении правил личной безопасности, проявляйте внимание к организации их досуга!