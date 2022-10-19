Во Владимирской области ожидаются заморозки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают Владимирской области на следующей неделе практически зимнюю погоду. С 25 октября в 33 регионе столбик термометра регулярно будет опускаться ниже нуля градусов.

Выглядеть все это будет следующим образом: по ночам температура будет стремиться к минусовым значениям (по прогнозу всю неделю в темное время суток будет около -2 градусов), а днем за счет солнышка будет прогреваться до +3+4 градусов.

При этом ряд синоптиков прогнозирует возможный мокрый снег. Однако тут единогласия среди тех, кто прогнозирует погоду, нет. Так что вполне может случиться так, что владимирцев ждут легки морозы, но без осадков.