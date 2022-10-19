Суд потребовал сделать освещение в тоннеле под железной дорогой на Рабочем спуске

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Владимира через суд добилась установки освещения на участке автомобильной дороги под путепроводом по улице Рабочий спуск в городе Владимире. Тоннель под железной дорогой в нарушение технических стандартов не имел нормального освещения, и водители жаловались, что в темноте порой не видят, куда едут.

Прокуратура выехала с проверкой на место, после чего в Октябрьский районный суд города Владимира поступило исковое заявление об обязании железнодорожников сделать стационарное электрическое освещение участка автомобильной дороги под путепроводом. Суд признал, что сложившаяся ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП и согласился с иском.

Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения взято на контроль прокуратурой города Владимира.