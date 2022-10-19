В Петушинском районе Роспотребнадзор дважды оштрафовал местный водоканал за плохую воду

. Фото: Виктория СУХОВА

МУП "Водоканал Петушинского района" попал в прицел регионального Роспотребнадзора. Те проверили качество питьевой воды в местном поселке Труд и пришли к выводу, что водичка не соответствует требованиям санитарных правил и норм.

В итоге в ведомстве выписали компании административный штраф в размере 20 000 рублей. Однако в установленный кодексом об административных правонарушениях срок МУП «Водоканал Петушинского района» штраф не уплатил. В итоге Роспотребнадзор составил еще один протокол и направил его на рассмотрение в мировой суд. А в суде посчитали, что правда на стороне Роспотребнадзора.

В итоге Петушинский водоканал получил еще один штраф, теперь в двукратном размере. То есть компании во втором случае нужно будет заплатить уже 40 000 рублей.