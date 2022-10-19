Во Владимирской области завод по производству биопрепаратов задолжал работникам 2 миллиона

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Во Владимирской области 16 сотрудников завода биопрепаратов не получали зарплату. Руководство задолжало им 2 миллиона рублей, сообщает областное управление судебных приставов.

Судебные приставы разъяснили руководству завода о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ: неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Также сотрудники надзорного органа вынесли постановление о взыскании денег с расчетных счетов предприятия.

После принудительных мер завод погасил задолженность и выплатил работникам зарплаты.