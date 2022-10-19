Во Владимирской области 19 октября коронавирус подтвержден у 127 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 октября лабораторно подтверждено 127 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

48 случаев во Владимире, 25 - в Ковровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 7- в Муромском, 5- в Вязниковском, по 4 случая в Александровском, Гороховецком и Киржачском районах, по 3 заболевших в Петушинском, Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском районах, по 2 случая в Камешковском и Меленковском районах, по 1 случаю в Судогодском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174950 случаев заболевания (48827 сл. в г. Владимире, 19034 сл. в Муромском, 20761 сл. в Ковровском, 6274 сл. в Петушинском, 8538 сл. в Кольчугинском, 10834 сл. в Александровском, 7181 сл. в Юрьев-Польском, 15506 сл. в Гусь-Хрустальном, 1713 сл. в Судогодском, 3537 сл. в Собинском, 1894 сл. в г. Радужный, 5745 сл. в Киржачском, 3999 сл. в Камешковском, 3244 сл. в Гороховецком, 4520 сл. в Меленковском, 5957 сл. в Вязниковском, 6109 сл. в Суздальском, 2277 сл. в Селивановском).