Владимирскому омбудсмену поступило более 500 обращений по вопросам частичной мобилизации

фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного по правам человека во Владимирской области

Ежедневно к Уполномоченному по правам человека поступает порядка 10 вопросов, связанных с частичной мобилизацией. Так, 18 октября к Людмиле Романовой обратились работодатель и специалист по кадрам в интересах сотрудника Болотского психоневрологического интерната. Мужчина работал водителем в ПНИ. Перевозил и сотрудников интерната, и самих проживающих – людей с инвалидностью.

Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, в данный момент находится в части в Коврове. Спустя несколько дней после того, как его призвали, на должность водителя оформили бронь.

Распространяется ли бронь на человека, который уже в части, предстоит разобраться совместно: прокуратуре, военкоматам вместе с Уполномоченным.

По электронной почте, в телефонном разговоре или на личном приеме - получить консультацию Уполномоченного и юристов по вопросам частичной мобилизации можно в разном формате. Оставить обращение можно на сайте ombudsman33.ru. Отправить жалобу по электронной почте ombudsman33@mail.ru. Позвонить по телефону 8 (4922) 53-11-31 (приёмная) с понедельника по пятницу. Обратиться лично можно по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 205 (по будням).