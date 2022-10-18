В Собинке пьяный водитель без прав угрожал инспектору ДПС насилием

. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Собинского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 28-летнего местного жителя.

По версии следствия, молодой человек угрожал применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. Следователи установили, что 16 июля текущего года молодой человек, ранее уже судимый за повторную пьяную езду, снова сел за руль своей «Лады» десятой модели.

В Собинке у дома №7 по улице Димитрова его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые выяснили, что у парня нет водительского удостоверения, так как он лишен его за нетрезвые поездки, да и сам он снова пьян.

В ходе составления материала молодой человек высказал угрозу насилием в отношении одного из инспекторов ДПС. Причем сам инспектор рапорт об этом факте писать не стал — преступление выявил прокурор во время утверждения обвинительного заключения по делу о нетрезвой поездке.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.