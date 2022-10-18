В Гусь-Хрустальном депутат районного совета осужден за мошенничество

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Как сообщают объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области и Следственное управление СК России по Владимирской области, 18 октября Гусь-Хрустальным городским судом признан виновным в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах депутат СНД Гусь-Хрустального района Андрей Москвин.

Суд установил, что народный избранник, будучи также исполнительным директором коммерческой фирмы, в конце 2020 и в начале 2021 годов выступил подрядчиком по трем госконтрактам на спил деревьев на территории детских двух садиков — в деревне Нечаевская и в поселке Мезиновский.

Однако в районный отдел строительного контроля Москвин предоставил заведомо завышенные данные о проделанной работе, в результате чего получил больше денег и оставил себе 1 миллион 600 тысяч рублей в виде разницы.

Сам депутат свою вину полностью признал и принял меры к возмещению ущерба.

С учетом этого обстоятельства, а также учитывая возраст и здоровье подсудимого, суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.