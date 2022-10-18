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Происшествия18 октября 2022 13:11

В Муроме на улице Серова грабитель напал на 62-летнего мужчину

Происшествие случилось днем 15 октября возле жилого дома
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в тот день в полицию обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что на него было совершено нападение. По словам потерпевшего, на улице Серова неизвестный мужчина отобрал у него кошелек с небольшой денежной суммой и банковской картой.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер наблюдения, которые установлены в магазине неподалеку, где предполагаемый преступник совершал покупки. После этого личность подозреваемого удалось установить и задержать его по горячим следам.

Им оказался 28-летний мужчина, который сознался в совершении грабежа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.