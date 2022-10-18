Ковровская горбольница купила пульсоксиметр за 873 тысячи рублей

Фото с сайта pexels.com. Автор - Cottonbro.

Похоже, руководство Центральной городской больницы в Коврове попало в эпицентр скандала. Дело в том, что журналисты издания "Зебра-ТВ" обратили внимание на итоги торгов на сайте Госзакупок больницы.

В них указано, что медицинское учреждение купило пульсоксиметр Masimo Radical-7 американо-мексиканского производства за 873 тысячи рублей, предназначенный для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. При этом согласно данным с сайта Госзакупок, прибор действительно выглядит навороченным. У него жидкокристаллический сенсорный экран. Работает он в нескольких режимах чувствительности и подключается к другим устройствам посредством стандарта 802.11 radio или через Bluetooth.

Однако журналисты уже обратили внимание на то, что в интернете подобная аппаратура продается за несколько десятков тысяч рублей (до 40 тысяч). И естественно, что цена в 873 тысячи рублей вызывает вопросы.