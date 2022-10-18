В Юрьев-Польской ЦРБ у задержанных водителей не брали кровь на наркотики

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой Юрьев-Польского района был установлен серьезный недочет в работе местной больницы.

Так, в ходе проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которое проводится у водителей, заподозренных в вождении «под наркотиками», кровь на исследование не отбирали. В результате, по словам прокуроров, имелись факты, когда принимавшие наркотики водители избегали наказания.

По результатам проверки главврачу Юрьев-Польской ЦРБ было внесено представление, в результате рассмотрения которого ситуацию исправили, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.