В Гороховецкую ЦРБ поступило новое оборудование

фото департамента здравоохранения

В Гороховецкую центральную районную больницу поступили девять электрокардиографов и аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности. На эти цели из федерального бюджета выделено около 800 тысяч рублей. Электрокардиографы направили в ФАПы. Комплекс суточного мониторирования ЭКГ используется в поликлиническом отделении ЦРБ.

Электрокардиограф – это специализированный высокотехнологичный аппарат для измерения и регистрации электромагнитных импульсов, образующихся при работе сердечной мышцы, и получения электрокардиограммы. Это незаменимый метод диагностики сердечных заболеваний – от нарушений ритма сердца до выявления инфаркта миокарда.

Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности предусматривает непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение суток. Это один из методов диагностики нарушений сердечного ритма, проводимости сердца и других патологических состояний.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года. Её цель – улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Реализация программы рассчитана на 5 лет. Кроме приобретения медицинского оборудования, ей предусмотрено проведение капитальных ремонтов, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, а также поставка автотранспортных средств.