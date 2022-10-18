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Общество18 октября 2022 11:23

В Коврове у четырехлетнего ребенка застрял палец в игрушке

Пришлось обращаться за помощью к спасателям
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы "Заметки спасателя" в ВКонтакте

фото из группы "Заметки спасателя" в ВКонтакте

Сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков рассказал о недавнем случае "спасения" ребенка.

На днях около 23 часов в отряд за помощью обратилась молодая семья. Четырехлетний ребенок засунул в пластиковую игрушку палец. Палец застрял и начал опухать. Самостоятельно снять не получилось. Девочка плакала и кричала от боли.

- При выполнении подобных работ очень часто приходится разговаривать с детьми и отвлекать их от проблемы. Это помогает и самим пострадавшим, и спасателям. Например, стоило спросить о том, чья миска стоит на полу, как ребенок резко успокаивался и начинал думать и отвечать на вопросы. Также девочка поделилась, что ей очень жалко игрушку. Пришлось маленько подставить родителей и сказать, что они ей завтра купят новую. Родители поддержали эту идею. А куда деваться-то? Спустя 5 минут палец был освобожден, - рассказал Михаил Быков.