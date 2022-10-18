Жителя Александрова оштрафовали на 400 тысяч рублей за торговлю контрафактным табаком

. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 октября 2022 года Александровский суд вынес приговор жителю Александрова . Его признали виновным в приобретении и хранении контрафактного табака в особо крупном размере, а также в попытке его продажи.

Табак подсудимый приобрел на территории оптового рынка «Садовод» в Москве. Немаркированных табачных изделий он купил на сумму более чем два миллиона рублей.. После этого он развез табак в специализированные магазины Александрова и Александровского района. Но тут его и поймали.

В итоге, суд приговорил мужчину к штрафу в 400 000 рублей. Контрафактная табачная продукция изъята. Суд учел, что подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ранее к уголовной ответственности не привлекался, воспитывает трех малолетних детей. Приговор в законную силу не вступил.