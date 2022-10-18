Владимирский борец завоевал "бронзу" на Первенстве мира

фото департамента физкультуры и спорта

С 12-14 октября в столице Казахстана состоялось первенство мира по борьбе на поясах. На протяжении двух дней юниоры и юниорки состязались за лучшие места. В соревнованиях приняло участие 143 спортсмена из 16 стран.

Владимирская область достойно выступила на престижном турнире, борец Имирбег Бабаев занял третье место в весовой категории 68 кг. Поздравляем спортсмена и его тренера Сергея Ульянкина.

Борьба на поясах как вид спорта появилась в России в 2003 году с создания Всероссийской Федерации борьбы на поясах и внесения борьбы на поясах, как признанного вида спорта, в Единую Всероссийскую Спортивную Квалификацию Минспорта Российской Федерации. Российские борцы – неоднократные победители чемпионатов мира по борьбе на поясах.