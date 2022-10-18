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Общество18 октября 2022 9:31

В пригородах Владимира состоялся противопожарный рейд МЧС

Представители чрезвычайного ведомства обошли отдаленные районы города
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, рейд состоялся совместно с представителями администрации Октябрьского района. В связи с тем, что в холодное время года существенно увеличивается число пожаров, связанных с неисправностью печей и обогревателей, с жителями деревень Злобино, Никулино и Шепелево провели соответствующие инструктажи.

Инструктаж проводили под роспись, а тем, кого не застали дома, оставили в дверях памятки. Жителям Владимирской области в региональном ГУ МЧС еще раз напоминают, что неисправные печи и обогреватели категорически запрещено использовать. Также нельзя применять обогреватели кустарного изготовления, и оставлять отопительное оборудование без присмотра.